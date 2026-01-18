IL: apoio na segunda volta ainda em aberto. "Procedimentos estão em cima da mesa", diz Mariana Leitão

A presidente da Iniciativa Liberal não confirma se o partido vai apoiar algum candidato na segunda volta das eleições presidenciais. Com João Cotrim de Figueiredo fora da corrida, até ao momento, Mariana leitão diz manter "a esperança" e recusa "fazer cenários" sem ouvir os órgãos do partido."Neste momento em que não temos ainda os resultados finais e não tendo ainda feito os procedimentos que é suposto, porque eu estou aqui a falar enquanto presidente de um partido, não estou a falar apenas por mim própria e, portanto, obviamente, tenho de seguir os procedimentos que estão em cima da mesa, ouvir a minha direção, ouvir os órgãos do partido, coisa que, como devem imaginar, nem sequer se verificou", respondeu a deputada aos jornalistas na sede de campanha de Cotrim de Figueiredo, em Lisboa.Mariana Leitão aproveitou para destacar a mobilização alcançada pelo candidato. "Uma campanha extraordinária, mobilizadora de esperança, de futuro e que, obviamente, também contribuiu e muito para que as pessoas também saíssem do sofá e mostrassem que têm esta vontade. Isso por si só, falar em derrota, desculpem, não consigo olhar para as coisas dessa maneira", disse.Questionada sobre o valor do candidato e se Cotrim de Figueiredo terá outras ambições para o futuro, como até mesmo retornar à liderança da IL, Mariana Leitão respondeu que "sobre as ambições de João Cotrim de Figueiredo terá de perguntar ao próprio. Sobre valer mais do que a Iniciativa Liberal é algo que me deixa extremamente contente. Eu ficaria preocupada se fosse ao contrário. Como se verificou, há vários candidatos que valem bastante menos do que os partidos que os apoiaram e, portanto, é algo que me deixa bastante satisfeita..André Ventura pressiona AD e IL: "Quem liderar a direita na segunda volta tem mais probabilidades de vencer".Seguro: "Todos são bem-vindos, não há reserva de admissão"