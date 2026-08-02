Governo prevê até 2,2 milhões de euros para logística urbana, mobilidade escolar e táxis

O Governo anunciou este domingo, 2 de agosto, apoios à logística urbana, à mobilidade escolar e à descarbonização do setor do táxi, financiados pelo Fundo para a Mobilidade e Transportes. As três medidas dispõem de uma dotação inicial conjunta de 1,5 milhões de euros, que poderá aumentar para 2,2 milhões.A logística urbana receberá a maior parcela, com cerca de um milhão de euros destinados a projetos que conciliem o transporte de mercadorias com a sustentabilidade ambiental nas cidades.Para a mobilidade escolar está prevista uma dotação inicial de 100 mil euros, que poderá atingir 500 mil euros. O apoio destina-se a iniciativas que reduzam a circulação de veículos motorizados junto das escolas, melhorem a segurança e promovam a mobilidade ativa e a autonomia de crianças e jovens.O setor do táxi contará inicialmente com 400 mil euros, num apoio que poderá chegar a 700 mil euros. O financiamento abrangerá a aquisição de veículos totalmente elétricos e a instalação de infraestruturas de carregamento, com o objetivo de reduzir as emissões e renovar as frotas.Segundo o Ministério das Infraestruturas e Habitação, estes são os primeiros de oito avisos de apoio previstos, com uma dotação global de 14,8 milhões de euros. Os financiamentos destinam-se a entidades públicas e privadas e abrangem projetos nas áreas da descarbonização, digitalização, intermodalidade, inovação tecnológica e resiliência das infraestruturas.Os apoios são atribuídos ao abrigo do novo enquadramento do Fundo para a Mobilidade e Transportes, que alargou o âmbito de atuação deste instrumento.“Estamos empenhados em reforçar a mobilidade em todo o território, apoiando projetos de descarbonização, digitalização e intermodalidade em benefício dos cidadãos de todo o país e em nome de um futuro de Portugal mais sustentável”, afirmou o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz.