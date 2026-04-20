Ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz
Ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA
Política

Governo prepara passe intermodal nacional para os próximos meses

Nova solução faz parte da estratégia do Governo de reforço do uso do transporte público. “Queremos convidar ainda mais portugueses a andar em transportes públicos", disse o ministro Miguel Pinto Luz
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O ministro das Infraestruturas disse esta segunda-feira, 20 de abril, que o Governo está a trabalhar numa solução de passe intermodal de escala nacional, que deverá ser apresentada nos próximos meses, após o “sucesso” do passe verde ferroviário.

Segundo o governante, o executivo já sinalizou essa intenção às empresas públicas do setor. “O Governo tem vindo a trabalhar, e ainda na semana passada reunimos com as grandes empresas de transportes do setor público, e sinalizámos a vontade de rapidamente apresentarmos um passe que tenha caráter nacional”, avançou Miguel Pinto Luz durante a apresentação do balanço do passe ferroviário verde na estação de Santa Apolónia, em Lisboa.

“O passo verde ferroviário foi um sucesso e estamos a trabalhar para nos próximos meses podermos apresentar uma solução de um passe intermodal, mas à escala nacional”, acrescentou.

Miguel Pinto Luz defendeu que a nova solução se insere na estratégia do Governo de reforço do uso do transporte público. “Isto é essencial. Temos hoje mais portugueses a andar em transportes públicos. Queremos convidar ainda mais portugueses a andar em transportes públicos”, disse.

Na mesma intervenção, o ministro assinalou o que classificou como um marco na adesão ao passe verde ferroviário: “Quisemos vir aqui sinalizar um momento absolutamente histórico. Um milhão de passes verdes ferroviários vendidos. É absolutamente único o sucesso desta medida” que entrou em vigor em 21 de outubro de 2024.

Pinto Luz anunciou também que, a partir do próximo mês, o passe verde ferroviário passará a estar disponível na aplicação Gov.pt.

“A partir de maio, no gov.pt, os portugueses que hoje têm o seu cartão de cidadão, a carta de condução, passarão a ter também nos seus telemóveis o passo verde ferroviário”, declarou.

O governante reconheceu, no entanto, limitações de capacidade na resposta ao aumento da procura. “Sabemos que tem uma grande procura, a capacidade está no limite”, disse, defendendo que “só com novos comboios vamos conseguir resolver o problema da capacidade”.

“Por isso, o Governo, como sabem, tomou uma decisão histórica de adquirir 195 novos comboios para a CP, o maior investimento sempre em comboios para a CP”, que totaliza 1,8 mil milhões de euros. “Isto é sinalizador que nos próximos anos, até 2030, todos os anos não teremos um único ano sem receber novos comboios”, recordou.

O ministro lembrou ainda que a CP já recebeu os primeiros comboios, algo que não acontecia “em mais de 20 anos”, no âmbito da aquisição de 22 automotoras à fabricante suíça Stadler, mas ressalvou que estas unidades ainda estão em processo de certificação.

“Temos um período de certificação que pode durar até um ano”, afirmou, sublinhando que esse procedimento é “um fator de segurança para quem utiliza a ferrovia” e que, por isso, os novos comboios “não estarão em agosto seguramente”.

Ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz
Passe ferroviário verde supera um milhão de títulos e 20 milhões de receitas para a CP
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