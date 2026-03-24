Decisão de avançar com um Orçamento Retificativo é da responsabilidade do Governo, enquanto os partidos estão focados nas medidas.
Decisão de avançar com um Orçamento Retificativo é da responsabilidade do Governo, enquanto os partidos estão focados nas medidas.FOTO: Leonardo Negrão
Política

Governo pensa que “ainda é prematuro” fazer o Retificativo que a oposição quer

À direita, uma adaptação das contas do Estado a uma nova realidade provocada pela guerra no Irão é praticamente consensual. À esquerda, o que importa são as medidas imediatas para responder à crise.
Leonardo RalhaVítor Moita Cordeiro
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