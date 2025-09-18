Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Ministro Leitão Amaro
Ministro Leitão Amaro Foto: Paulo Spranger
Política

Governo apresenta em outubro novas regras para retorno e afastamento de imigrantes

Leitão Amaro diz que se vai manter o prazo de dois anos para o reagrupamento familiar.
Sofia Fonseca
Publicado a
Atualizado a

O Governo vai apresentar em outubro novas regras para o retorno e afastamento de imigrantes, que passam por mexer nos prazos e nos efeitos suspensivos. O objetivo é tornar o processo mais célere.

Em entrevista à rádio Renascença e ao Público, divulgada esta quinta-feira, 18 de setembro, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, diz que se vai manter o prazo de dois anos para o reagrupamento familiar. “O que o Tribunal Constitucional diz é que há certos grupos de cidadãos que exigem um prazo eventualmente mais curto ou uma outra ponderação”, diz. “Vamos procurar soluções de equilíbrio, mantendo a regra geral dos dois anos", acrescenta.

Leitão Amaro considera que a lei de retorno tem "um conjunto de procedimentos excessivamente demorados" e defende que todas estas matérias precisam de ser ajustadas,"em linha com as novas regras europeias", para que as pessoas "tenham a sua oportunidade de se defenderem, de serem ouvidas, e para que o retorno possa ser executado com celeridade quando as pessoas não cumprirem as regras".

Em agosto, o Presidente da República, Marcelo rebelo de Sousa, vetou a proposta da nova lei de estrangeiros, depois de o Tribunal Constitucional ter considerado inconstitucionais cinco normas do diploma, aprovado pela AD e pelo Chega, nomeadamente a norma que autorizava o reagrupamento familiar só com menores de idade, sem os cônjuges; o prazo mínimo de dois anos de residência; o tempo mínimo de análise dos processos e a exigência de cumprimento de medidas de integração.

Com Lusa

Ministro Leitão Amaro
Presidente da República devolve lei dos estrangeiros ao Parlamento
Imigrantes
António Leitão Amaro
Reagrupamento familiar

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt