Luís Montenegro, primeiro-ministro
Luís Montenegro, primeiro-ministroFoto: Gerardo Santos
Política

Governo alerta: anda a circular mensagem fraudulenta com o nome de Luís Montenegro

Texto falso pode surgir por e-mail ou WhatsApp. Gabinete do primeiro-ministro avisa a população e informa que "já foi apresentada queixa" junto "das autoridades competentes.
DN/Lusa
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O gabinete do primeiro-ministro alertou esta segunda-feira (22 de junho) para uma tentativa de fraude, através de email e de mensagem por WhatsApp, que envolve o nome de Luís Montenegro e do seu chefe de gabinete.

Num comunicado divulgado hoje à noite, o gabinete de Luís Montenegro referiu que diversas pessoas foram alvo de tentativa de fraude, acrescentando que foi "apresentada queixa às autoridades competentes".

A tentativa de fraude ocorre "através de contacto por email e mensagem (WhatsApp), invocando o nome do primeiro-ministro e do chefe de gabinete, e solicitando o preenchimento de um acordo de confidencialidade".

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