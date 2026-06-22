Governo alerta: anda a circular mensagem fraudulenta com o nome de Luís Montenegro

O gabinete do primeiro-ministro alertou esta segunda-feira (22 de junho) para uma tentativa de fraude, através de email e de mensagem por WhatsApp, que envolve o nome de Luís Montenegro e do seu chefe de gabinete.Num comunicado divulgado hoje à noite, o gabinete de Luís Montenegro referiu que diversas pessoas foram alvo de tentativa de fraude, acrescentando que foi "apresentada queixa às autoridades competentes".A tentativa de fraude ocorre "através de contacto por email e mensagem (WhatsApp), invocando o nome do primeiro-ministro e do chefe de gabinete, e solicitando o preenchimento de um acordo de confidencialidade".