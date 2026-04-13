António Leitão Amaro, ministro da Presidência, tem a tutela da comunicação social.
António Leitão Amaro, ministro da Presidência, tem a tutela da comunicação social.Foto: Paulo Spranger
Política

Governo afasta acusação de “vigilância” sobre jornalistas. PS e BE duvidam

O PS questionou o Governo sobre “para que fins é utilizada a funcionalidade de ranking de jornalistas” e obteve uma resposta: “cumpre todos os requisitos legais.”
Vítor Moita Cordeiro
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