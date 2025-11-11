Gouveia e Melo sobre polémica de candidatura: "Marcelo não precisava desmentir porque eu nunca disse isso"

[O Presidente] "não precisava desmentir porque eu também nunca disse isso", reforçou novamente Gouveia e Melo sobre a polémica em torno da declaração sobre a motivação da candidatura. O candidato falou com o DN e a Record TV durante uma visita ao stand do Brasil no Web Summit nesta tarde, 11 de novembro.Segundo Gouveia e Melo, o que ocorreu foi uma "interpratação abusiva" da declaração que consta no livro As Razões, da autoria da diretora-adjunta do DN, Valentina Marcelino. "A polémica é gerada por uma interpretação abusiva do que eu disse", destacou. "Depois há todo um circo que se monta à volta dessa interpretação abusiva", complementou o candidato.A recomendação do candidato é que leiam o texto original, disponibilizado na íntegra neste link. "Minha única recomendação é que, por favor, leia o original", solicitou.A confusão em torno do assunto ocorreu no domingo, 09 de novembro, quando a Lusa difundiu um texto com o título "Presidenciais: Gouveia e Melo revela que foi tentativa de Marcelo para o travar que o levou a candidatar-se". Na peça, a agência de notícias escreveu que o almirante só decidiu avançar para Belém quando leu uma notícia no Expresso de que Marcelo Rebelo de Sousa queria travar a sua candidatura presidencial através da sua recondução como chefe da Armada. No entanto, na manhã de segunda-feira, 10 de novembro, o candidato presidencial fez um desmentido, dizendo que a notícia "é falsa", tendo "uma falta de rigor inaceitável" sobre as declarações que proferiu. Apesar do desmentido de Gouveia e Melo, a Lusa defendeu esta segunda-feira que "mantém" a interpretação sobre as declarações do almirante, repudiando "as acusações de que a notícia em causa seja falsa e, muito menos, que a agência contribua para a desinformação".amanda.lima@dn.pt."Queriam dar-me importância sem ter poder. Foi aí que decidi entrar na política": o que disse Gouveia e Melo sobre a candidatura a PR.Marcelo reage a Gouveia e Melo. "Não dei nenhuma entrevista em que tivesse dito aquilo que dizem que disse"