Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Política

Da nacionalidade à Constituição, Gouveia e Melo e Ventura discordaram, mas não completamente

Três meses depois de terem almoçado - com o almirante, na altura a ser o mais provável candidato a Belém apoiado pelo líder do Chega - debateram como os dois mais prováveis a chegar à segunda volta.
Henrique Gouveia e Melo e André Ventura enfrantam-se esta noite, 15 de dezembro, na RTP.
Henrique Gouveia e Melo e André Ventura enfrantam-se esta noite, 15 de dezembro, na RTP.Foto: Direitos reservados

Gouveia e Melo só não está disponível para mudar o artigo 288 da Constituição: o regime democrático

A última palavra do debate foi para Gouveia e Melo, que disse querer "acabar com esperança", enquanto considerava que "a Presidência é aquele lugar que ajuda a unir Portugal".

Depois de André Ventura reiterar que quer alterar a Constituição da República Portuguesa, para "garantir que temos um Portugal eficaz na luta contra a corrupção", "um Portugal moderno", o líder do Chega deixou uma pergunta reótica no ar: "a Constituição é alguma bíblia que não podemos mudar?"

Gouveia e Melo, no contra-ataque, afirmou que "Portugal não pode viver de ódios internos", mas garantiu que estaria disposto a mudar a Constituição, se essa vontade fosse consensual no Parlamento, mesmo que tivesse uma maioria de direita.

Depois de explicar esta sua disposição, que vincou que não seria uma vontade, Gouveia e Melo exlicou que apenas não permitiria que fosse alterado o artigo 288.º, relativo ao "sistema democrático".

Gouveia e Melo  e Ventura chocam na atribuição da nacionalidade: "Não pode haver portugueses de segunda", diz o almirante

"Não é André Ventura que é derrotado, é o país que é derrotado", diz Ventura sobre a lei da nacionalidade, perguntando, de forma retórica, se "não podemos tirar a nacionalidade a quem comete crimes". 

"Disparate", afirma, enquanto insite na pergunta: "Alguém que obtém a nacionalidade de forma fraudulenta, não podemos tirar a nacionalidade?"

"Temos de terminar com a conversa de chacha em Portugal", disse o líder do Chega, concordando "que houve uma politização do Tribunal Constitucional" no que diz respeito à lei da nacionalidade.

Gouveia e Melo diz que "todos os portugueses são iguais perante a lei", motivo pelo qual defende que, "quando atribuímos a nacionalidade a um estrangeiro, tem de ser igual".

"Dez anos depois, a pessoa está em condições de obter a nacionalidade.

Se andou a cometer crimes, de certeza que não pode", justificou Gouveia e Melo, destacando que "a Constituição representa a organização do Estado".

"Gouveia e Melo quer agradar a toda a gente, mas não agrada a ninguém", acusa Ventura

Depois de acusar Gouveia e Melo de ver Mário Soares e Ramalho Eanes como exemplos de presidentes da República, André Ventura afirmou que o almirante "não pode estar em todo o lado", lembrando até que "Sócrates apoia Gouveia e Melo só para" o líder do Chega "não chegar ao poder".

"Eu acho que Gouveia e Melo quer agradar a toda a gente, mas não agrada a ninguém", afirmou André Ventura.

"Se não fosse Mario Soares, se calhar estávamos numa ditadura comunista e o André Ventura não poderia estar aqui", considerou o almirante, antes de assumir que o seu objetivo é "vencer a batalha do desenvolvimento".

"Quero unir Portugal", diz Gouveia e Melo, enquanto observa que é o único candidato sem partido

Depois de rejeitar que quanto mais os portugueses o conhecem menos confiam nele, tendo em conta as sondagens, o almirante Henrique Gouveia e Melo disse que só valoriza "uma única sondagem, que é aquela que resultar das eleições".

Com a indicação de que está "numa luta partidária", vincando que é o único "que não tem partido", Gouveia e Melo disse ter uma única preocupação: "O futuro de Portugal."

André Ventura e Gouveia e Melo começam o debate, com o primeiro a ser o mais provável a perder contra qualqueradversário

André Ventura começa o debate com um agradecimento aos prováveis eleitores, por, esta terça-feira, estar novamente em tribunal por "causa dos ciganos", como referiu, o que não o impede de estar entre os favoritos, de acordo com as sondagens.

"Dar um murro na mesa", defende o líder do Chega, como uma das missões que atribui ao Presidente da República.

André Ventura
Política
presidenciais
Gouveia e Melo
Diário de Notícias
www.dn.pt