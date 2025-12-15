Da nacionalidade à Constituição, Gouveia e Melo e Ventura discordaram, mas não completamente

A última palavra do debate foi para Gouveia e Melo, que disse querer "acabar com esperança", enquanto considerava que "a Presidência é aquele lugar que ajuda a unir Portugal".Depois de André Ventura reiterar que quer alterar a Constituição da República Portuguesa, para "garantir que temos um Portugal eficaz na luta contra a corrupção", "um Portugal moderno", o líder do Chega deixou uma pergunta reótica no ar: "a Constituição é alguma bíblia que não podemos mudar?"Gouveia e Melo, no contra-ataque, afirmou que "Portugal não pode viver de ódios internos", mas garantiu que estaria disposto a mudar a Constituição, se essa vontade fosse consensual no Parlamento, mesmo que tivesse uma maioria de direita.Depois de explicar esta sua disposição, que vincou que não seria uma vontade, Gouveia e Melo exlicou que apenas não permitiria que fosse alterado o artigo 288.º, relativo ao "sistema democrático".