Tendo em conta as várias menções de militantes à necessidade do PS se afastar do Governo e marcar uma posição face ao Chega, há um antes e um depois deste Congresso? Este Congresso foi marcado por duas preocupações. A primeira foi a de conseguir envolver o maior número de pessoas possível. Militantes, simpatizantes, socialistas, não socialistas. E fazer com que todos possam ter a oportunidade de dar o seu contributo. Por isso é que ele é organizado exatamente desta forma. Com a sua sala tradicional, onde todos os militantes podem debater, acrescentar, digamos, à moção de orientação nacional, à estratégia que o secretário-geral apresenta; mas também com a possibilidade de apresentar, digamos, moções/orientações sectoriais sectoriais para o partido. Quando tal acontece, isso mostra que o Partido Socialista não está no fim. Está a marcar aqui um ponto de início, em que todos querem contribuir. Mesmo aqueles que possam não estar exatamente no caminho em que a bússola aponta. Mas todos convergem, digamos, com um interesse comum. Com atenção à vida das pessoas, mas também à vida daqueles que produzem riqueza, as empresas. E isso parece que está a acontecer com o contributo de todos. Foi um congresso muito participado e motivador. A preocupação, aludida em vários discursos, de querer mostrar que o PS está vivo, ainda é a uma sombra que\u0007 ainda está a pairar relativa às legislativas de maio de 2025, sublinhada pelo bloqueio da eleição dos órgãos externos da Assembleia da República?As eleições legislativas, naturalmente, marcam o contexto em que o Partido Socialista se insere. Porque as eleições legislativas tiveram uma opção clara dos portugueses. Mas colocaram o PS numa\u0007posição em que nunca esteve na democracia. A questão daquilo é a perceção das pessoas em relação ao papel que o Partido Socialista deve ter. Não são as pessoas que têm de mudar, é o Partido Socialista que tem de se adaptar, para motivar os cidadãos a voltarem a confiar no partido. E é por isso que estamos a ouvir [as pessoas]. E é também por isso que estamos a trabalhar para construir. É essa a grande mensagem deste momento no PS? É essa a grande mensagem. Em relação aos órgãos externos, por exemplo, do Parlamento e não só, eu acho que o Partido Socialista deve tirar daí conclusões. Uma delas é que a responsabilidade não é sua. Há opções que o PSD e o seu líder [Luís Montenegro] estão a seguir, optando por olhar para a direita/extrema-direita para eleger os seus parceiros. Ou seja, não somos nós que rejeitamos o PSD. O PSD é que rejeita um partido como o Partido Socialista, que é central na governação do país. E que é um partido de construção, um partido de soluções e um partido moderado. Logo, o PS não se deve penitenciar com isso. O PSD sabe que isto tem consequências, naturalmente, porque para haver uma parceria tem que existir [pelo menos] dois parceiros. Neste caso, o casamento é feito com a direita e o PSD deve estar preparado para as consequências que isso tem, quer no relacionamento que tem connosco, quer no relacionamento que tem com todos aqueles que deram a confiança ao PSD, sabendo que o PSD, à partida, não era um partido vocacionado para olhar para a extrema-direita. Basta, aliás, ver os resultados das últimas eleições presidenciais e perceber, claramente, a rejeição que existe ao candidato da extrema-direita, que é também o líder do Chega [André Ventura]. E, portanto, esta é a questão. Ora, esta é uma matéria em que nós devemos descansar os portugueses. Quando nos perguntam de que lado é que estamos, e se rejeitamos determinadas parcerias, nós podemos dizer que rejeitamos parcerias com quem não nos quer, porque é normal que assim seja. Mas há uma parceria que é fundamental e que não rejeitamos: a que assumimos com os portugueses. José Luís Carneiro tem um desafio acrescido depois\u0007deste Congresso? Qualquer líder, qualquer secretário-geral de um partido, sabe que a confiança que lhe é dada acrescenta, naturalmente, uma responsabilidade muito grande. E eu estou certo que ele está consciente disso e quererá, com certeza, estar à altura do desafio que é colocado. Sobre a reeleição do presidente do PS, Carlos César, vai ser discutida ainda a possibilidade de haver uma limitação de mandatos? É uma hipótese que está em cima da mesa? Essa é uma pergunta que eu não sei responder. Terá de perguntar à Direção Nacional do Partido Socialista e, provavelmente, também ao próprio presidente do partido..Luís Parreirão: “Perturba-me esta vertigem de afirmar divergências a 48 horas do Congresso”.Carneiro pressiona AD a escolher entre PS e Chega: "É altura de exigirmos que se decida"