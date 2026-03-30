Francisco César, no 25.º Congresso Nacional do PS.
Francisco César, no 25.º Congresso Nacional do PS.Foto: Leonardo Negrão
Política

Francisco César. “Não são as pessoas quetêm que mudar,é o PS que tem de se adaptar”

No rescaldo do 25.º Congresso Nacional do PS, o DN conversou com o presidente da reunião magna do partido que falou sobre o futuro que se avizinha, ainda marcado pelas legislativas de maio.
Vítor Moita Cordeiro
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José Luís Carneiro
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