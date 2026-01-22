Fabian Figueiredo, deputado do Bloco de Esquerda
Fabian Figueiredo, deputado do Bloco de EsquerdaLeonardo Negrão
Política

Fabian Figueiredo e o regresso à AR: “Dedico-me a esta batalha como se fosse a mais difícil da minha vida”

Deputado do BE detalha em exclusivo ao DN o regresso à Assembleia da República. Exalta “batalha” política e a afinação com o coordenador José Manuel Pureza.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Assembleia da República
Bloco de Esquerda
Fabian Figueiredo
José Manuel Pureza
Exclusivo DN

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt