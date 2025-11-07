Ex-vereador do PSD na Câmara de Paredes anuncia candidatura a Belém como grito de alerta pela regionalização

O ex-vereador do PSD na Câmara de Paredes Ricardo Sousa, de 52 anos, anunciou esta sexta-feira, 7 de novembro, a sua candidatura à Presidência da República como um “grito de alerta” pela regionalização e para resolver os problemas estruturais que atingem os “mais frágeis”.“Isto é um grito de alerta, essencialmente isso, nós temos noção da humildade da nossa candidatura, mas há problemas estruturais no país e principalmente nas zonas mais frágeis que queremos alertar e ser uma voz de alerta dos mais frágeis, dos que estão mais em défice”, afirmou o candidato, que entra na corrida a Belém a pouco mais de um mês do fim do prazo para apresentar as necessárias 7500 assinaturas.Habitação, saúde, educação, imigração regulada e a regionalização como linhas mestras do seu programa foram apontadas como as linhas mestras da candidatura de Ricardo Sousa ao ato eleitoral agendado para 18 de janeiro do próximo ano.Citado pela Lusa, o candidato diz que a regionalização seria “importante para alavancar as regiões em vários setores que neste momento não têm ferramentas”, apontando como “bons exemplos” o que se passa nos arquipélagos da Madeira dos Açores, em que os setores da “saúde e da educação estão muito alavancados pelas soluções de proximidade”.No que concerne à habitação, mencionou os últimos censos para afirmar “haver quase 800 mil casas devolutas que se podem recuperar”, assinalando que “os 2,5 mil milhões de euros pedidos ao Banco Europeu de Investimento pelo Governo” bastariam para “fazer 200 mil casas”, assim se alcançando o “número extraordinário de um milhão de casas no país que, provavelmente resolveria o problema de habitação, regulando um mercado que está muito empolado no arrendamento e na aquisição”.Questionado sobre a posição do seu partido em apoiar Luís Marques Mendes na corrida a Belém, Ricardo Sousa chutou para canto, apresentando-se como "social-democrata" e "humanista, reformista, interclassista e católico".O ex-vereador da Câmara de Paredes critica a agenda política” dos últimos tempos, considerando que o país “tem problemas mais importantes do que a imigração”, ainda que defenda a sua regulação. “É importante que se cuide de quem vem para cá trabalhar, porque se nós somos um país de emigrantes e temos muitos de nossos concidadãos a trabalhar no estrangeiro e queremos que eles sejam bem tratados e fossem sido bem recebidos, naturalmente, também o devemos querer para quem vem e respeita as formas de viver em Portugal”, afirmou, saindo em defesa das mães portuguesas trabalhadoras: “Se não forem protegidas, se optarem por ter menos filhos, lá à frente não haverá portugueses para defender o país”.