Ex-presidente de Pombal, Diogo Mateus, condenado a pena suspensa por peculato

O antigo presidente da Câmara Municipal de Pombal, Diogo Mateus, foi condenado esta quarta-feira, 17 de setembro, a uma pena suspensa de quatro anos de prisão. A decisão do Tribunal de Leiria considerou o ex-autarca culpado pelos crimes de peculato, na forma continuada, e de falsificação de documentos.A notícia é avançada pelo Jornal de Leiria, segundo o qual a pena resulta de um cúmulo jurídico de duas sentenças: três anos e nove meses de prisão pelo crime de peculato e nove meses pelo de falsificação. A pena única de quatro anos foi suspensa por igual período. Diogo Mateus foi ainda condenado ao pagamento de uma multa no valor de 600 euros.Além disso, terá de pagar uma indemnização ao Município de Pombal, no valor de 1467,75 euros.Em causa no processo esteve a utilização de um veículo do município para fins pessoais. O tribunal deu como provado que foram suportadas indevidamente despesas relacionadas com a frequência do 43.º Curso de Defesa Nacional, em Lisboa, entre 2018 e 2019. Os valores em questão, foram de 557,75 euros em portagens e um montante "não inferior a 910 euros" em combustível.No mesmo processo, o coarguido João Pimpão, que na altura dos factos exercia funções como chefe de gabinete de Diogo Mateus, foi absolvido de todas as acusações.