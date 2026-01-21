Ex-CEMA Melo Gomes declara apoio a António José Seguro

O almirante Fernando Melo Gomes, antigo chefe de Estado-Maior da Armada (CEMA) e um dos membros fundadores da Associação cívica Honrar Portugal, criada para apoiar a candidatura de Henrique Gouveia e Melo à Presidência da República, vai apoiar António José Seguro na segunda volta da corrida a Belém.“O meu candidato foi, desde o início, o Almirante Gouveia e Melo. Pela sua independência, pelo seu sentido de Estado, pela sua clareza de princípios, pela sua experiência institucional e pelo seu compromisso com a Constituição”, sublinhou ao DN. No seu entender, perante as duas opções que se colocam, entre André Ventura e Seguro, Melo Gomes, destaca que este último “não promove a rutura, não aposta na polarização e não coloca em causa os pilares do Estado de Direito (...), representa uma opção democrática, institucional e previsível.”“Num momento em que a extrema-direita e a direita radical ganha espaço em várias democracias europeias, importa que a Presidência da República seja um contrapeso à radicalização e não o seu amplificador”, acrescenta.Em relação ao líder do Chega , este oficial general, considera que aquele “representa uma visão de confronto permanente, de radicalização do discurso político, de simplificação populista dos problemas complexos e de tensão constante com os valores fundamentais da democracia liberal”. Quer “dividir os portugueses” e explorar “o medo, conclui.Até ao momento, Henrique Gouveia e Melo, que ficou em quarto lugar na primeira volta das eleições, ainda não deu indicações de qual será a sua escolha na segunda volta. O almirante frisou, em várias ocasiões durante a campanha, que era contra os extremos, de direita ou de esquerda, e que se situava politicamente ao centro - o mesmo espaço político de Seguro..Presidenciais 2026. Cavaco Silva irá “naturalmente” apoiar Seguro