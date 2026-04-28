Parlamento discute sete inciativas partidárias que pretendem repensar a Defesa Nacional.
Parlamento discute sete inciativas partidárias que pretendem repensar a Defesa Nacional.Foto: Leonardo Negrão
Política

Entre reservas voluntárias e novas leis: Forças Armadas em debate na AR

Chega lembra que “o serviço militar obrigatório continua previsto na lei”, ainda que não seja o momento de pensar em reativá-lo. Já o PS quer instituir a Lei de Programação de Efetivos Militares.
Vítor Moita Cordeiro
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