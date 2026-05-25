Ministro garantiu ter confiança no major-general Viegas Nunes.
Ministro garantiu ter confiança no major-general Viegas Nunes.FOTO: Gerardo Santos
Política

Embate inicial no SIRESP com Luís Neves à defesa

Há duas décadas que o sistema de comunicações garante polémicas à Administração Interna. Ministro garante ter confiança no presidente, acusado de comportamentos “juridicamente reprováveis”.
Leonardo Ralha
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ministério da Administração Interna
Luís Neves
José Luís Carneiro
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