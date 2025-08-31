Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Após as legislativas de maio, Livre passou a contar com seis deputados. Um deles é Rui Tavares (na foto).
Após as legislativas de maio, Livre passou a contar com seis deputados. Um deles é Rui Tavares (na foto).Paulo Alexandrino/Global Imagens
Política

Em três meses, 1500 pessoas candidataram-se a militante do Livre

Partido recebeu enorme número de pedidos e adiou entradas para evitar influências negativas nas primárias antes das autárquicas. Houve ainda correção nas normas: votos dos locais valem a dobrar.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Política
Parlamento
Livre
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt