Em dia de greve geral, Parlamento agenda discussão sobre pacote laboral para 18 de junho
Reinaldo Rodrigues
Política

Em dia de greve geral, Parlamento agenda discussão sobre pacote laboral para 18 de junho

A decisão foi tomada em conferência de líderes, um mês após a entrada da iniciativa do Executivo na Assembleia da República e num dia marcado pela contestação sindical à proposta do Governo.
Rui Frias
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Em dia de greve geral contra o pacote laboral, o Parlamento agendou para dentro de duas semanas, a 18 de junho, a discussão da contestada proposta do Governo para a revisão do Código do Trabalho.

A decisão foi tomada esta quarta-feira (3), em conferência de líderes, um mês após a entrada da iniciativa do Executivo na Assembleia da República e num dia marcado pela contestação sindical, nas ruas, às alterações laborais propostas pelo Governo - a manifestação convocada pela CGTP para hoje termina precisamente em frente à Assembleia da República.

Com a oposição dos sindicatos e o voto contra já anunciado pelo PS, a aprovação da proposta de reforma laboral do Governo parece dependente do Chega, que tem mostrado reservas face à proposta atual. O partido de André Ventura votou hoje favoravelmente ao agendamento do tema para dia 18.

Os líderes parlamentares agendaram ainda para 12 de junho – o mesmo dia em que decorrerão na AR as eleições para os órgãos externos (Tribunal Constitucional e Provedoria de Justiça) - a discussão da Prestação Social Única (PSU), proposta que reúne 13 apoios sociais num único mecanismo e que prevê a obrigatoriedade de os beneficiários em idade ativa aceitarem ofertas de trabalho social. O Governo considerou a PSU uma prioridade e avançou com um pedido de urgência para acelerar a tramitação parlamentar.

Segundo o porta-voz da Conferência de Líderes, o social-democrata Francisco Figueira, citado pelo Expresso, “não houve hoje propriamente uma discussão política, mas mais administrativa”, tendo sido necessário “olhar para o calendário e tentar encaixar o que faltava no puzzle”.

Para agendar o debate sobre o pacote laboral para dia 18 foi preciso adiar para dia 25 um debate potestativo requerido pelo CDS-PP, enquanto no dia 12 estava agendada a realização do debate sobre o Programa de Estabilidade e Crescimento, que agora só terá lugar após as férias de verão, numa data ainda a definir.

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