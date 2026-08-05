Educação: PS fala em “atropelamento e fuga” e teme repetição dos erros nas pautas na sexta-feira
Gerardo Santos
Política

Educação: PS fala em “atropelamento e fuga” e teme repetição dos erros nas pautas na sexta-feira

Porfírio Silva acusa o ministro da Educação de uma gestão de “atropelamento e fuga” nos exames nacionais e teme que sexta-feira repita os erros registados na divulgação das pautas do dia 17.
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