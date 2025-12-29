Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Chumbos do TC levam Chega a pressionar AD.
Dois terços à direita do PS sem haver meio de rever a Constituição

PSD, Chega, Iniciativa Liberal e CDS têm deputados suficientes para fazer aquilo que a esquerda descreve como a subversão do texto de 1976. Mas a AD não dá sinais de o querer. Nem de ter pressa.
Leonardo Ralha
