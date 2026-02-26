Carlos Eduardo Reis diz que "faz muito sentido uma mudança" e Paulo Cunha quer continuar "à altura" do distrito de Braga.
Distrital de Braga é exceção a listas únicas nas eleições internas do PSD

Militantes vão eleger estruturas locais no sábado. Além da escolha entre Carlos Eduardo Reis e o recandidato Paulo Cunha, há alternativas em concelhias de três capitais de distrito perdidas para o PS.
Leonardo Ralha
