Diretora do fisco chamada à AR sobre cobrança de impostos das barragens

O requerimento apresentado pelo partido Chega foi aprovado por unanimidade na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública.
O parlamento aprovou esta quarta-feira, 15 de outubro, uma audição da diretora-geral da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) para que Helena Borges faça um ponto de situação sobre a cobrança dos impostos relativos às barragens.

O requerimento apresentado pelo partido Chega foi aprovado por unanimidade na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública (COFAP) com os votos favoráveis de todos os grupos parlamentares presentes na reunião desta quarta-feira no momento da votação (Chega, PSD, PS e Chega).

A deputada do Chega Patrícia Almeida considerou ser “necessário, ao fim de cinco anos, que haja uma explicação cabal por parte da AT não só perante o parlamento, mas principalmente aqueles que mais afetados se sentem pela não tributação dos impostos relativos” às barragens.

O deputado do PSD Hugo Carneiro disse que o partido concorda com a presença da diretora-geral da AT.

Também o deputado do PS Miguel Costa Matos disse que, sendo este “um tema que tem barbas”, é vantajoso “nova prestação de contas” sobre o assunto.

Governo vai criar grupo de trabalho para alterar IMI das barragens
Fisco cobrou IMI de 153 barragens desde 2019 numa média de 5 milhões de euros por ano
