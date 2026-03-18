Direita não quer mudança de sexo para menores
Política

Direita não quer mudança de sexo para menores

Projetos de lei do Chega e PSD querem revogar lei de 2018, acabando com autodeterminação de género, e o CDS pretende impedir tratamentos de supressão de puberdade a menores de 16 anos.
Leonardo Ralha
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