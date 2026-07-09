Multas podem chegar aos 3000 euros.
Multas podem chegar aos 3000 euros.FOTO: GERARDO SANTOS
Política

Direita desbloqueia “lei das burcas” e Ventura avisa Seguro contra veto

André Ventura diz não existir qualquer fundamento constitucional para um veto e espera que o Presidente promulgue diploma. Aprovação na especialidade surgiu após acordo entre Chega e PSD
Rui Frias
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