Chega tem o processo presidencial suspenso desde a convocação das legislativas antecipadas.
Política

Decisão presidencial de Ventura presa por chegada à segunda volta

Líder do Chega tem estado concentrado nos incêndios, mas o risco de falta de representação do espaço político e sondagem torna mais provável que repita candidatura. Conselho Nacional decide no dia 12.
Leonardo Ralha
Chega
André Ventura
Eleições presidenciais
Marques Mendes
António José Seguro
Gouveia e Melo

