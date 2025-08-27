Decisão presidencial de Ventura presa por chegada à segunda volta

A decisão de André Ventura avançar com uma segunda candidatura presidencial, após ter obtido 496.773 votos (11,90%) em 2021, quando ainda era deputado único, depende da sua avaliação das hipóteses de ser co-protagonista da provável segunda volta, que não se repete desde 1986, quando Mário Soares suplantou Freitas do Amaral. Para o líder partidário, mantêm-se válidos os argumentos enunciados no início do ano, ao revelar aos deputados do Chega que entraria na corrida à sucessão de Marcelo Rebelo de Sousa, representando o “espaço da direita anticorrupção e anti-imigração”. Mas o risco de não ficar entre os dois mais votados aconselha prudência a quem entretanto passou a líder da oposição.Com o Conselho Nacional do Chega, onde será definido o candidato ou candidata presidencial apoiado pelo partido, agendado para 12 de setembro, no edifício onde funciona a Assembleia Municipal de Lisboa, Ventura está a ponderar aquilo que considera ser a “probabilidade grande” de garantir um lugar na segunda volta das próximas eleições presidenciais, que vão decorrer em janeiro de 2026. Um cenário que muito dificilmente abriria os portões do Palácio de Belém ao líder partidário, mas levaria os outros partidos a mobilizarem-se em apoio ao seu adversário, fosse Gouveia e Melo, Marques Mendes ou António José Seguro, com previsíveis efeitos positivos na consolidação da votação do Chega, como a conseguida pela Reunião Nacional em França, apesar de Marine Le Pen ter sido derrotada em duas segundas voltas por Emmanuel Macron.O líder do Chega passou os últimos dias concentrado nos fogos florestais, entre críticas ao Governo e a exigência de uma comissão parlamentar de inquérito a negócios ligados aos incêndios, mas os indicadores tornam mais provável que avance. No último barómetro da Intercampus, André Ventura surgiu com 14,1% de apoio, à frente de António José Seguro (13,7%) e só atrás de Gouveia e Melo (18,5%) e Marques Mendes (16,0%). Sendo todos esses eventuais adversários distantes do Chega no que toca a imigração, e sem grande entusiasmo por potenciais alternativas, como Rui Moreira e o militar na reserva Isidro de Morais Pereira, entrar na corrida a Belém deverá ser o melhor remédio. .Cronologia.4 de janeiro de 2025André Ventura envia carta aos deputados do Chega, dizendo que voltará a candidatar-se a Belém, para o “espaço da direita anticorrupção e anti-imigração” ser representado. Apresentação fica marcada para o Mosteiro dos Jerónimos, a 28 de fevereiro.28 de fevereiro de 2025Chega adia evento formal para 24 de maio, limitando-se a pôr um vídeo nas redes sociais. “Os portugueses sabem que podem contar com uma voz firme, ainda que incómoda, contra os interesses instalados”, diz Ventura. 6 de março de 2025Admite retirar candidatura, pois a sua “responsabilidade primeira e maior” é conduzir o partido nas legislativas antecipadas, que são convocadas após o chumbo da moção de confiança no Governo de Luís Montenegro. Chega obtém 22,76% dos votos\u0007e elege 60 deputados. 29 de maio de 2025Numa entrevista ao canal de televisão Now, no rescaldo da ascensão a líder da oposição (com menos votos do que o PS, mas mais deputados), Ventura revela que Marcelo Rebelo de Sousa o aconselhou a não entrar na corrida a Belém. Nessa altura ainda se punha a hipótese de o Chega apoiar a candidatura de Gouveia e Melo.8 de junho de 2025Mais de metade dos deputados do grupo parlamentar do Chega escrevem carta a Ventura, dando conta que não se sentem representados por candidatos, entretanto anunciados, como Gouveia e Melo e Marques Mendes. E apontam o líder do partido como a figura indicada.19 de agosto de 2025Ventura admite estar “mais perto de se candidatar do que há duas ou três semanas”, após a Lei dos Estrangeiros ser chumbada pelo Tribunal Constitucional e vetada por Marcelo Rebelo de Sousa, com a anuência da generalidade dos candidatos já anunciados. Conselho Nacional do Chega é convocado para 12 de setembro, em Lisboa, tendo na ordem de trabalhos a análise e discussão sobre as eleições presidenciais.