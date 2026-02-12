Debate quinzenal: IL critica “falta de sentido de Estado” dos outros partidos e posição de Aguiar-Branco

O líder parlamentar da Iniciativa Liberal, Mário Amorim Lopes, criticou nesta quinta-feira a “falta de sentido de Estado” dos restantes partidos com representação parlamentar, que na conferência de líderes da véspera tinham insistido no reagendamento do debate quinzenal com o primeiro-ministro para a manhã de sexta-feira. E também se referiu à “posição veemente” nesse sentido do presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, que voltaria atrás após o Governo requerer que a ida de Luís Montenegro ocorresse só na próxima semana.“Nós propusemos que fosse realizado no tempo e no momento certo. Haverá muito tempo para o confronto com o Governo, para se perceber o que é que correu mal, e estaremos na dianteira a fazer esse trabalho também. E é inexplicável a atitude dos partidos, que não souberam ter o interesse do país à frente dos seus interesses partidários”, disse Amorim Lopes, depois de o debate quinzenal, inicialmente marcado para quarta-feira, ser novamente reagendado, desta vez para a próxima quinta-feira, 19 de fevereiro.Para o líder parlamentar da Iniciativa Liberal, tratou-se de “uma situação escusada”, da qual deve resultar “uma importante lição” para a Assembleia da República, defendendo que “momentos extraordinários requerem uma resposta extraordinária”.Um dos argumentos da Iniciativa Liberal para o adiamento do debate quinzenal para a próxima semana foi o facto de, na sequência da demissão de Maria Lúcia Amaral, na terça-feira, Luís Montenegro estar a acumular as funções de ministro da Administração Interna. E a coordenar a resposta aos efeitos do mau tempo, que já provocaram estragos num viaduto da A1 e a suspensão da linha ferroviária do Norte, bem como 16 vítimas mortais..Debate quinzenal com o primeiro-ministro remarcado agora para 19 de fevereiro