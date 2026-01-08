Debate no Parlamento. Oposição centrará crítica a Montenegro na Saúde

O primeiro-ministro é chamado ao Parlamento esta quinta-feira, 08 de janeiro, para o debate com a oposição e, sabe o DN, os partidos, na sua maioria, vão optar por colocar no centro do ataque a gestão na Saúde, com especial incidência face à falta de meios médicos que têm gerado, de há muito tempo, ausências de resposta e mortes associadas. Na quarta-feira, 07 de dezembro, começou a Comissão de Inquérito ao INEM face às mortes ocorridas em outubro e os partidos fizeram o levantamento das reivindicações do líder do organismo para aprofundarem a crítica ao Governo. Ana Paula Martins está debaixo de fogo, após já ter enfrentado, num debate pouco antes do Orçamento do Estado, pedidos de demissão, inclusivamente, após uma morte de uma parturiente e as justificações que prestou a seguir..Morte no Seixal. Bombeiros acusam INEM de ter mudado regras de triagem sem acordo prévio. O PS, sabe o DN, vai recuperar algumas das questões que fizera anteriormente, pedindo um novo modelo para a emergência médica, que o próprio secretário-geral, José Luís Carneiro, já afirmara ser necessário, tendo estabelecido, por carta, o que considerava prioritário. Tendo em conta que para 2026 a própria Lei de Base da Saúde pode vir a ser tema governativo, os partidos pedirão reflexão com o momento atual. A Iniciativa Liberal, crítica no Orçamento do Estado por considerar que 2026 carecia de reformas, propõe modelos em que o INEM, à cabeça, privilegie uma melhor coordenação de meios. Na generalidade, a esquerda acusa a falta de investimento - falará mesmo em desinvestimento dado o orçamento para a Saúde não representar totalmente a taxa de inflação e o valor investido na progressão salarial das carreiras..Atraso no socorro termina em morte no Seixal. "Não havia ambulâncias disponíveis", diz presidente do INEM. Neste primeiro encontro com Luís Montenegro em 2026, a habitação vai ser também tema primordial. Desde já o PS, que avançou com uma série de sugestões no início da semana. O relatório da OCDE que pede o aumento do imposto em casas vazias reforça a convicção do PS e da esquerda de promover uma penalização fiscal para que haja mais oferta no mercado. A atribuição de fundos via IHRU está também na agenda da esquerda. Por outro lado, as intervenções nos Planos Diretores Municipais, nomeadamente com a direita a reivindicar mais solo para construção, será argumento dentro desta temática da Habitação..OCDE propõe mais impostos sobre casas vazias para resolver crise. A Venezuela, pelo que o DN pôde saber, não passará à margem. A esquerda pediu a condenação do ato militar dos EUA e a Iniciativa Liberal quer um reconhecimento de que após a fase de transição é preciso um processo eleitoral livre. O PS, por sua vez, considera que não houve a reação adequada de Montenegro e dos ministérios da Defesa e Negócios Estrangeiros. Na Conferência de Líderes ficou decidido que o próximo debate quinzenal acontecerá no dia 21..Ana Paula Martins mantém pasta da Saúde, apesar da contestação.Marcelo considera situação na saúde "muito difícil" e diz que os caminhos estão "cada vez mais apertados"