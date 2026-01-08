Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Luís Montenegro terá de defender a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, que deve enfrentar críticas de toda a oposição.
Política

Debate no Parlamento. Oposição centrará crítica a Montenegro na Saúde

Ana Paula Martins vai estar sob fogo esta quinta-feira no Parlamento. O DN sabe que Venezuela e habitação são outros temas em destaque.
Frederico Bártolo
