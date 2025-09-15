Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Debate autárquico. Carlos Moedas diz que "demissão seria um ato de cobardia"

O duelo autárquico a quatro acontece esta segunda-feira na SIC, às 21 horas. Carlos Moedas, do PSD, encontra-se com Alexandra Leitão, do PS, João Ferreira, da CDU, e Bruno Mascarenhas, do Chega.
O frente a frente desta segunda-feira, na SIC, opõe Carlos Moedas, o atual presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, aos seus três principais opositores: Alexandra Leitão, do PS, João Ferreira, da CDU, e Bruno Mascarenhas, do Chega.
Moedas diz que já entregou 2804 chaves para renda acessível só nesta segunda-feira

Carlos Moedas garante que, só nesta segunda-feira, entregou "2804 chaves a famílias que de outra maneira não conseguiam ter casa", referindo-se a um programa de "renda acessível".

Depois de uma referência a "jovens que hoje não conseguem" morar em Lisboa, o autarca também referiu "mais 1300 famílias a quem" a Câmara pagou parte das rendas, num apoio à renda.

Para além disto, argumenta que quando chegou ao Executivo municipal havia "256 casas de renda acessível em construção".

"Agora, são quase mil", garante, enquanto diz que "o vereador João Ferreira sabe bem isto".

Sobre as substituições na sua equipa diz que "é normal que ao fim de quatro anos haja desgaste", justifica.

CDU ataca a devolução do IRS de 270 milhões de euros: "teria dado para reabilitar todas as escolas municipais"

O candidato da CDU, João Ferreira, critica Carlos Moedas por ter referido a devolução do IRS, num pacote de corte fiscal em Lisboa.

São "270 milhões de euros que implicou" a devolução do IRS, diz João Ferreira, lembrando que "este dinheiro não vai para à população". 

"É mais do que se vai gastar na maior obra da cidade", argumento, com uma alusão ao túnel de drenagem e "daria para reabilitar todas as escolas".

"É dinheiro de que a Câmara poderia dispor" como "recurso de todos", mas "beneficia apenas alguns", remata.

Moedas diz que "a demissão seria uma cobardia"

Arrancou o autárquico por Lisboa. O presidente da Câmara garante que ter apresentado a demissão perante o acidente do Elevador da Glória seria "uma corbardia", apesar de reiterar que assume toda a responsabilidade política.

Nestes termos, Alexandra Leitão vinca que "é preciso esclarecimentos",, na mesma medida em que "é preciso apurar responsabilidades", para que não volte a acontecer acidentes como estes, mas diz que é preciso fazê-lo com "tempo e serenidade".

Carlos Moedas garante que foram dados todos os recursos à Carris, mas João Ferreira discorda com o incumbente, optando por apontar pontos que implicam uma "reflexão", como a "externalização" da manutenção do Elevador da Glória.

Debate prevê-se "sereno", mas com farpas

No sábado passado, 13 de setembro, a candidata socialista à Câmara de Lisboa, Alexandra Leitão, durante a Convenção Autárquica Nacional do PS, pediu que fosse feito um "debate sereno" em torno das várias "cargas" de que sofre Lisboa, desde a turística à da mobilidade, numa referência ao acidente do início do mês, no Elevador da Glória, onde morreram 16 pessoas. Prevê-se que este tema não seja esgrimido contra Carlos Moedas, o incumbente, até porque a moção de censura apresentada pelo Chega, com argumentos de que foi “uma falha política e institucional”, não passou no crivo da Assembleia Municipal de Lisboa, quase por unanimidade.

Ainda assim, esta noite, o debate, que inicialmente estava previsto ser só entre Carlos Moedas e Alexandra Leitão, vai ter como protagonistas também João Ferreira da CDU, e Bruno Mascarenhas, do Chega.

Estas duas últimas forças políticas marcam presença neste frente a frente depois da CDU ter avançado com uma queixa à Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) e à Comissão Nacional de Eleições (CNE) por o candidato comunista, que é vereador municipal desde 2013, não ter sido incluído no confronto, o que levou a SIC a reprogramar o encontro.

