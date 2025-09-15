Debate autárquico. Carlos Moedas diz que "demissão seria um ato de cobardia"

Carlos Moedas garante que, só nesta segunda-feira, entregou "2804 chaves a famílias que de outra maneira não conseguiam ter casa", referindo-se a um programa de "renda acessível".Depois de uma referência a "jovens que hoje não conseguem" morar em Lisboa, o autarca também referiu "mais 1300 famílias a quem" a Câmara pagou parte das rendas, num apoio à renda.Para além disto, argumenta que quando chegou ao Executivo municipal havia "256 casas de renda acessível em construção". "Agora, são quase mil", garante, enquanto diz que "o vereador João Ferreira sabe bem isto".Sobre as substituições na sua equipa diz que "é normal que ao fim de quatro anos haja desgaste", justifica.