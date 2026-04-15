Mário Soares assinou a coluna O Tempo e a Memória no DN entre 2008 e 2015.
Mário Soares assinou a coluna O Tempo e a Memória no DN entre 2008 e 2015.Foto: Nuno Pinto Fernandes
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Crónicas de Mário Soares no DN regressam às bancas

‘O Tempo e a Memória’, livro lançado esta quinta-feira, recupera os últimos textos que o antigo Presidente escreveu na imprensa antes de morrer.
Vítor Moita Cordeiro
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