Convenção Autárquica em Coimbra assinala 'rentrée' política do PS

O PS realiza este sábado a sua 'rentrée' política com a Convenção Autárquica Nacional, em Coimbra, um mês antes das eleições autárquicas, as primeiras da liderança de José Luís Carneiro e depois de uma pesada derrota do partido nas legislativas.Esta iniciativa estava marcada para o passado sábado (ler aqui), mas o secretário-geral do PS decidiu adiá-la uma semana tendo em conta a gravidade do acidente com o elevador da Glória, em Lisboa, que matou 16 pessoas. Coimbra foi a cidade escolhida pelo PS para fazer a sua 'rentrée' que, em ano de eleições locais, será com a Convenção Autárquica Nacional. No Convento de São Francisco, vão estar autarcas, candidatos e dirigentes socialistas de todo o país.As atenções estarão voltadas para o discurso de encerramento de José Luís Carneiro que tem nas autárquicas de 12 de outubro o seu primeiro desafio eleitoral como secretário-geral do PS.Carneiro chegou à liderança do PS em julho na sequência da demissão de Pedro Nuno Santos após o desaire eleitoral das legislativas que fez o PS cair para terceira força política no parlamento.O líder do PS tem-se mostrado convicto na vitória do PS nas autárquicas, apesar do desafio que representam para os socialistas, que em 2021 conquistaram 149 câmaras (uma delas em coligação com o Livre) e têm agora 47 presidentes a atingir o limite de mandato. Apontou às vitórias em Lisboa, Porto, Braga e Coimbra com os candidatos Alexandra Leitão, Manuel Pizarro, António Braga e Ana Abrunhosa.Ainda antes destas eleições haverá a entrega da proposta do Orçamento do Estado para 2026, documento em relação ao qual Carneiro tem mostrado abertura ao diálogo mas cuja responsabilidade remete para o Governo, avisando Luís Montenegro numa recente entrevista que o executivo "vai ter que decidir se quer ficar no colo do Chega ou se quer viabilizar a proposta do OE com o contributo do PS". Viabilizou a privatização da TAP com algumas condições, mas está contra na Imigração e Lei Laboral. Negoceia na Justiça, Defesa e Habitação.Do programa da Convenção Autárquica Nacional de hoje, que foi adaptado após o adiamento, destaque para a divulgação do manifesto de compromisso ao qual os autarcas socialistas estarão vinculados nestas eleições, intitulado "Saber ouvir e dar voz a Portugal", e que será conhecido antes do discurso de Carneiro.Numa entrevista recente, o líder do PS avisou que os candidatos socialistas que façam acordos com eleitos do Chega "perderão a confiança política do PS".O presidente do PS, Carlos César, vai intervir na sessão de abertura, marcada para as 09:30, momento que contará ainda com os discursos do presidente da federação do PS/Coimbra, João Portugal, da candidata à Câmara de Coimbra, Ana Abrunhosa, da presidente da ANMP e da recandidata à Câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro, e do presidente da ANA-PS e do candidato à Câmara da Santarém, Pedro Ribeiro.Numa das salas temáticas, estará em discussão a habitação, segurança, mobilidade e espaço público, transição verde e transição Digital e conta com oradores como a candidata à Câmara de Lisboa, Alexandra Leitão, o candidato ao Porto, Manuel Pizarro e o candidato a Aveiro, Alberto Souto, além da ex-governante Isabel Oneto."Autarquias socialistas: as pessoas no centro das políticas públicas" é outro dos motes num outro painel que conta com a participação do ex-ministro Fernando Medina, da candidata a Sintra, Ana Mendes Godinho, da candidata a Coimbra, Ana Abrunhosa, do candidato a Setúbal, Fernando José, da candidata a Bragança, Isabel Ferreira e do candidato a Évora, Carlos Zorrinho.O tema "as marcas identitárias do PS no poder local" será discutido numa outra sala pelo professor universitário Rui Pena Pires, pelo recandidato a Baião, Paulo Pereira, pela secretária-geral da JS, Sofia Pereira, e pela presidente das Mulheres Socialistas, Elza Pais..José Luís Carneiro mune-se de especialistas para Educação, Políticas Públicas e Defesa.Lei laboral. José Luís Carneiro adverte primeiro-ministro que pessoas não são linhas vermelhas