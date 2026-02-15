Órgão consultivo do Presidente da República refletiu viragem à direita no segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa.
Órgão consultivo do Presidente da República refletiu viragem à direita no segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa.Gerardo Santos
Política

Conselho de Estado também deve deixar de ter os “ovos todos no mesmo cesto”

Escolhas de António José Seguro não são conhecidas, mas ninguém duvida de que vão contrabalançar o peso da direita, que teve maioria dos conselheiros nos últimos anos do segundo mandato de Marcelo.
Leonardo Ralha
Publicado a
Atualizado a
Marcelo Rebelo de Sousa
Presidente da República
Presidência da República
António José Seguro
Conselho de Estado
Palácio de Belém
