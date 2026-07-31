Conferência de líderes recusa ida de Luís Neves e Rita Júdice à Comissão Permanente

A conferência de líderes terminou com a recusa do requerimento do Chega para que o ministro da Administração Interna, Luís Neves, e a ministra da Justiça, Rita Júdice, fossem ouvidos na Comissão Permanente da Assembleia da República, numa sessão plenária que seria realizada na próxima semana. Apesar de ter ficado marcado para segunda-feira um debate sobre "a situação dos exames nacionais" em que o Governo poderá ser representado pelo ministro da Educação, Fernando Alexandre.Além da oposição dos grupos parlamentares do PSD e CDS-PP, que já tinha contribuído para o indeferimento de outro requerimento, da Iniciativa Liberal, para que Luís Neves comparecesse no órgão que assegura os trabalhos parlamentares durante as férias de verão, para a recusa do presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, foi decisiva a seu posição de que a Comissão Permanente não tem competência regimental e constitucional para assegurar a convocação de membros de Governo.A intransigência do Chega foi responsabilizada pelo porta-voz da conferência de líderes, que contrapôs o exemplo do PS. Os socialistas aceitaram alterar o seu requerimento para que o ministro da Educação, Fernando Alexandre, fosse ouvido na Comissão Permanente, apresentado na manhã desta sexta-feira, transformando-o num debate sobre os problemas na correção dos exames, a realizar na segunda-feira, em que o Governo poderá estar representado, caso assim pretenda, "embora não tenha essa obrigação".“Os grupos parlamentares não têm poderes para convocar este ou aquele membro do Governo para a Comissão Permanente”, disse o ministro dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim, reduzindo a recusa da comparência de Luís Neves e Rita Júdice a “uma questão regimental”.Por seu lado, o líder do grupo parlamentar do Chega, Pedro Pinto, lamentou que os grupos parlamentares da maioria impeçam que o ministro da Administração Interna dê explicações aos deputados sobre "um caso demasiado urgente" e que "não pode esperar por setembro ou outubro", visto que põe em causa a Polícia Judiciária. "Mais uma vez, o PSD e o CDS nem quiseram esse consenso. E infelizmente foram respaldados pelo presidente da Assembleia da República, que tem poder para convocar a Comissão Permanente", disse, acusando as duas bancadas que apoiam o Governo de Luís Montenegro de terem provado "que estão a fugir ao debate"."Que sentido fazia estarmos a aceitar uma Comissão Permanente para estar a falar do ministro da Administração Interna, e de tudo o que ele fez enquanto foi diretor nacional da Polícia Judiciária, sem a presença do mesmo?", disse Pedro Pinto, argumentando que Luís Neves já disse aos jornalistas que "estava disponível para vir à Assembleia da República".