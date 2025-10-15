Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
José Luís Carneiro, secretário-geral do PS
Leonardo Negrão
Política

Coligações são tema de debate futuro no Partido Socialista

Na Comissão Política, militantes questionam associação ao BE em Lisboa, alguns mencionaram que faltou aliança com o Livre no Porto e Braga. Carneiro escapa a críticas. Timing presidencial é elogiado.
Frederico Bártolo
