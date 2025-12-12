Cinco deputados do PSD viajaram até Pequim a convite do... Partido Comunista Chinês

Cinco deputados do PSD, entre os quais o secretário-geral e líder parlamentar Hugo Soares, viajaram até Pequim a convite do Departamento Internacional do Comité Central do Partido Comunista da China (IDPC) no âmbito partidário e não parlamentar, avança o Expresso.Hugo Soares adiantou ao jornal que que o programa da visita incluiu vários contactos com responsáveis políticos chineses, no âmbito das comemorações do 20º aniversário da Parceria Estratégica China–Portugal, e que este tipo de convites é "normalíssimo".Tendo em conta que não se trata de uma visita de âmbito parlamentar, não existe a obrigação de comunicar a viagem à Assembleia da República, tal como também não se aplicam limites de registo de ofertas e hospitalidade. Ainda assim, Hugo Soares informou o presidente do parlamento, José Pedro Aguiar-Branco.Além do diretor de Relações Internacionais do PSD, acompanharam Hugo Soares deputados do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-China.