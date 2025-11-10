Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Moedas prioriza o acordo consolidado com a Iniciativa Liberal.
Moedas prioriza o acordo consolidado com a Iniciativa Liberal.Leonardo Negrão
Política

Chega sugere que Iniciativa Liberal bloqueou entrada no executivo de Carlos Moedas

Presidente toma posse e, pelo que Bruno Mascarenhas avança ao DN, houve disponibilidade para acordos. Mariana Leitão disse a autarcas que não aceitaria Chega. Leitão (PS) vai ser exigente na oposição.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Alexandra Leitão
Chega
Iniciativa Liberal
Carlos Moedas
Câmara Municipal de Lisboa
Mariana Leitão
Tomada de posse
edição impressa
Bruno Mascarenhas

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt