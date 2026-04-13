Líder do Chega anunciou nomes semanas antes.
Líder do Chega anunciou nomes semanas antes.FOTO: Reinaldo Rodrigues
Política

Chega reforça influência na Justiça e na Segurança

Eleição de juízes do Tribunal Constitucional foi adiada, mas partido de André Ventura garantiu dez nomes nos órgãos externos da Assembleia da República. Apesar da forte contestação à esquerda.
Leonardo Ralha
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