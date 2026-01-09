Cerca de 218 mil eleitores inscreveram-se no voto antecipado em mobilidade nas Presidenciais

Cerca de 218 mil eleitores inscreveram-se para votar antecipadamente e em mobilidade no domingo para as eleições presidenciais de 18 de janeiro, segundo dados provisórios da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI).Os dados enviados à Lusa indicam que, até às 23:59 de quinta-feira, inscreveram-se 218.481 eleitores na modalidade de voto antecipado em mobilidade e os distritos com maior número de inscritos são Lisboa (67.168), seguido do Porto (35.016), Setúbal (18.276), Braga (11.882), Aveiro (11.368) e Coimbra (11.003).As inscrições para o voto antecipado em mobilidade para as presidenciais de 18 de janeiro começaram no domingo e terminaram na quinta-feira, podendo apenas fazer este registo os eleitores recenseados em Portugal.Para o fazer, o eleitor teve de comunicar a sua intenção através da Internet, em www.votoantecipado.pt, ou por via postal, no qual deve constar a mesa de voto antecipado em mobilidade onde pretende exercer o direito de voto, além dos dados de identificação.O voto em mobilidade realiza-se no domingo, uma semana antes das eleições, num local escolhido pelo eleitor em qualquer município do continente ou das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, devendo identificar-se e indicar a freguesia onde está recenseado.Caso o eleitor se inscreva para votar antecipadamente em mobilidade e não consiga fazê-lo, pode votar no dia da eleição na assembleia ou secção de voto onde se encontra recenseados.A primeira vez em que houve mesas de voto antecipado em todos os concelhos do país foi nas presidenciais de janeiro de 2021, em plena pandemia de covid-19 em Portugal. Naquela altura, inscreveram-se para votar antecipadamente em mobilidade 246.922 eleitores.Os doentes internados e os presos já exerceram o seu direito de voto, entre 05 e 08 de janeiro, para as presidenciais e, segundo a SGMAI, estavam inscritos para votar antecipadamente 684 doentes e 2.762 reclusos.Cerca de 11 milhões de eleitores residentes em Portugal e no estrangeiro estão recenseados para votar nas presidenciais de 18 de janeiro, concorrendo a estas eleições 11 candidatos, um número recorde.Os candidatos são Gouveia e Melo, Luís Marques Mendes (apoiado pelo PSD e CDS), António Filipe (apoiado pelo PCP), Catarina Martins (Bloco de Esquerda), António José Seguro (apoiado pelo PS), o pintor Humberto Correia, o sindicalista André Pestana, Jorge Pinto (apoiado pelo Livre), Cotrim Figueiredo (apoiado pela Iniciativa Liberal), André Ventura (apoiado pelo Chega) e o músico Manuel João Vieira.O vencedor deste sufrágio vai suceder a Marcelo Rebelo de Sousa, eleito em 2016 e que termina o seu mandato em março.Caso nenhum dos candidatos tenha maioria absoluta, haverá uma segunda volta em 08 de fevereiro, à qual concorrerão apenas os dois candidatos mais votados.