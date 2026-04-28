As declarações do deputado do Chega Francisco Gomes contra comunidade islâmica foram consideradas "crime de ódio" pela Comissão da Liberdade Religiosa, em parecer unânime dos seus 11 membros, dois dos quais representantes da Igreja Católica.
As declarações do deputado do Chega Francisco Gomes contra comunidade islâmica foram consideradas "crime de ódio" pela Comissão da Liberdade Religiosa, em parecer unânime dos seus 11 membros, dois dos quais representantes da Igreja Católica.Leonardo Negrão
Política

Centro Islâmico da Madeira participa de deputado do Chega por discurso de ódio

Francisco Gomes, eleito pela Madeira, apelidou muçulmanos de “parasitas” e “bandidos” e o islamismo de “cancro”, apelou à “remigração” e acusou Centro Cultural Islâmico da Madeira de lavagem de dinheiro e ligação a organizações terroristas. Este apresentou queixa à Assembleia da República e ao Ministério Público.
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