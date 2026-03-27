CDS-PP vai fazer Congresso em Alcobaça a 16 e 17 de maio

O XXXII Congresso do CDS-PP foi marcado para 16 e 17 de maio e irá decorrer no Panorama - Multiusos de Alcobaça, numa escolha que, segundo os centristas, "reflete a intenção do partido de dar prioridade a esta região do país, recentemente afetada por fenómenos climatéricos adversos".Esse concelho do distrito de Leiria foi um dos que sofreram os efeitos da tempestade Kristin e de outros fenómenos extremos sentidos em Portugal no início deste ano. Nesse sentido, o CDS-PP defende que a escolha de Alcobaça "afirma uma opção coerente com a sua matriz humanista, personalista e municipalista, valorizando o papel das comunidades locais na construção de um projeto nacional".Tratando-se de um congresso eletivo, a direção nacional liderada por Nuno Melo, atual ministro da Defesa Nacional, irá procurar a reeleição, sendo improvável que vá enfrentar qualquer oposição. Mas também serão debatidas, ao longo dos dois dias de trabalhos, "as principais linhas de orientação política do CDS-PP para o futuro".Além de integrar o Governo de Luís Montenegro, com Nuno Melo e os secretários de Estado Telmo Correia (Administração Interna) e Álvaro Castelo Branco (Defesa), o CDS-PP também está nos governos regionais dos Açores e da Madeira e em executivos municipais liderados por sociais-democratas, em concelhos como Lisboa, Porto, Cascais, Vila Nova de Gaia, Braga e Aveiro. Fora dessas coligações, nas últimas eleições autárquicas manteve as seis presidências de câmara que detinha (Ponte de LIma, Albergaria-a-Velha, Oliveira do Bairro, Vale de Cambra, Santana e Velas)..Congresso dos centristas arranca hoje em Viseu