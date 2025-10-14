Catarina Martins apresenta candidatura presidencial no sábado

Catarina Martins vai apresentar a sua candidatura às eleições para a Presidência da República este sábado às 11h00 na Galeria Geraldes da Silva, no Porto. O Bloco de Esquerda avança que já está em marcha o processo de recolha das 7500 assinaturas necessárias.A candidatura da ex-coordenadora do partido, atual eurodeputada, vai ser tema de debate na Comissão Política de dia 16, quinta-feira, na qual serão debatidos também os resultados autárquicos e a política de coligações seguida até dia 12 de outubro. Uma candidatura presidencial própria exige mobilização financeira e isso é uma das principais preocupações das moções contrárias à moção A, da Direção.“A minha candidatura nasce de um compromisso claro: cuidar. Cuidar da democracia, dos bens comuns e da paz. Cuidar da igualdade e da liberdade. Quero juntar forças para recuperar a confiança no futuro, para que ninguém fique para trás e a esperança volte a ser mais forte do que o medo”, afirmou a candidata no convite para esta apresentação pública, agora divulgado pelo Bloco de Esquerda. .Marques Mendes anuncia Rui Moreira como mandatário nacional .Catarina Martins anuncia candidatura a Belém.Bloco de Esquerda aprova apoio a candidatura de Catarina Martins à presidência da República