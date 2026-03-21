Manifestação terá como ponto de partida o Marquês de Pombal.
Manifestação terá como ponto de partida o Marquês de Pombal.Foto: Leonardo Negrão
Política

Casa Para Viver volta a sair à rua contra “desvario especulativo”

A Casa Para Viver convicou manifestação, para este sábado 21 de março, com um grito de ordem: “Já não dá.” Ao DN, Rita Silva, representante da plataforma, explicou a "emergência habitacional".
Vítor Moita Cordeiro
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