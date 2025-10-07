Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Carneiro pede "protesto" do Estado sobre tratamento de Israel aos portugueses na flotilha

O líder socialista quer uma reação firme do Estado e da Assembleia da República no sentido de condenar a "forma como foram tratados" os cidadãos portugueses que viajavam em direção a Gaza.
Tomás Gonçalves Pereira
José Luís Carneiro quer ver o Estado português e a Assembleia da República protestarem contra Israel pela forma como foram tratados os quatro portugueses que embarcaram na flotilha humanitária para Gaza.

Em declarações à TSF, o secretário-geral do Partido Socialista assinalou que "o Estado, além de assegurar o cumprimento de normas de conduta e de relação entre Estados essenciais, tem o dever de formular o seu protesto pela forma como foram tratados". As declarações podem ser entendidas como uma mensagem dirigida a Marcelo Rebelo Sousa, Presidente da República.

"Mesmo a Assembleia da República", acrescenta Carneiro, "poderá e deverá também manifestar o seu descontentamento, na medida em que entre os detidos está uma deputada e titular de um órgão de soberania", assinalou.

O próprio mostrou ainda satisfação por Mariana Mortágua, Sofia Aparício, Miguel Duarte e Diogo Chaves "terem chegado bem de saúde". Ainda assim, lembra que outros temas nacionais merecem “preocupações muito profundas” dos portugueses.

