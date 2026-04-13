José Luís Carneiro.
José Luís Carneiro.Foto: Leonardo Negrão
Política

Carneiro mobilizado em Barcelona contra a “ofensiva dos populismos”

Líder do PS junta-se no final da semana à Mobilização Progressista Global, com vários líderes da esquerda, como Lula, Sánchez ou António Costa. Eurodeputada Ana Catarina Mendes também marcará presença e explica que só se combate a extrema-direita com “uma agenda social fortíssima que responda aos problemas das pessoas”.
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