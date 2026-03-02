Para o líder socialista, Luís Montenegro deve informar particularmente o parlamento sobre o uso Base das Lajes.
Para o líder socialista, Luís Montenegro deve informar particularmente o parlamento sobre o uso Base das Lajes.António Araújo/Lusa
Política

Carneiro exige que Montenegro esclareça uso da base das Lajes em ataque ao Irão

"Eu próprio pretendo colocar-lhe as questões adequadas, de forma a que possa informar o povo português dos termos em que foi autorizada a utilização da base das Lajes", disse.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O secretário-geral do PS defendeu que o primeiro-ministro deve informar o país sobre os termos em que foi autorizada a utilização, pelos Estados Unidos da América, da base das Lajes, nos Açores, para o ataque ao Irão. Em declarações aos jornalistas em Braga esta segunda-feira, 02 de março, à margem de uma reunião com militantes para apresentar a sua recandidatura a secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, desafiou também o Governo a explicitar de que modo os portugueses estão a ser protegidos e serão repatriados caso o conflito atinja proporções mais graves.

“Eu entendo que o primeiro-ministro deve informar o país sobre os termos em que foi autorizada a utilização da base das Lajes, como, aliás, certamente ouviram também o primeiro-ministro inglês a explicitar os termos em que a Inglaterra se colocava numa solução de apoio aos Estados Unidos, aos países aliados dos Estados Unidos da América, para salvaguardar os termos em que a intervenção é feita”, referiu.

Para o líder socialista, Luís Montenegro deve informar particularmente o parlamento. “Na quarta-feira, há um debate com o primeiro-ministro, um debate quinzenal, eu próprio pretendo colocar-lhe as questões adequadas, de forma a que possa informar o povo português dos termos em que foi autorizada a utilização da base das Lajes. A informação que nos foi dada é que a autorização foi concedida ao abrigo do acordo que temos com os Estados Unidos”, acrescentou.

O líder socialista considerou que o parlamento deve fazer o “devido escrutínio” do Governo, que por sua vez deve prestar “a informação pública necessária à garantia de que os termos da sua utilização ocorrem no âmbito desse mesmo acordo”.

Para o líder socialista, Luís Montenegro deve informar particularmente o parlamento sobre o uso Base das Lajes.
EUA quer "eliminar mísseis balísticos" do Irão. Paulo Rangel diz que Portugal "não vai estar neste conflito"

Para José Luís Carneiro, as forças e as capacidades do Irão para “intervir e desestabilizar toda a região existem, o que significa que a intervenção dos Estados Unidos visa efetivamente limitar as possibilidades de desestabilização”.

“Mas aquilo que nós dizemos é que qualquer intervenção deve ser feita ao abrigo do mandato das Nações Unidas. Não está em causa a natureza do regime iraniano, que é um regime que tem contribuído para a instabilização da região. O importante é que se evite a escalada [do conflito], defendeu, vincando a necessidade de exigir às partes que procurem retomar a via diplomática.

Em relação aos portugueses que se encontram na zona do conflito, o secretário-geral do PS disse que é “muito importante” que o Governo explicite o modo como estão a ser protegidos e como serão repatriados, em caso de escalada. “Essa é uma das áreas em que o Governo deve dar explicações à Assembleia da República, os termos em que o apoio ao regresso desses portugueses está a ser garantido e acautelado, esse é um dever de proteção dos portugueses”, referiu.

Aludiu, concretamente, a vários portugueses que estavam sobretudo no Dubai, que não tinham voos garantidos e que estavam a observar uma progressiva instabilização política e militar da região. “O Governo deve explicar à Assembleia da República o que é que está a fazer para proteger esses cidadãos nacionais”, instou.

Irão
Base das Lajes
Operação Fúria Épica
Ataque ao Irão

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt