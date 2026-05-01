José Luís Carneiro marcou presença na festa promovida pela UGT no Jamor, neste 1º de maio
José Luís Carneiro marcou presença na festa promovida pela UGT no Jamor, neste 1º de maioReinaldo Rodrigues
Política

Carneiro desafia Montenegro a deixar cair reforma laboral que "é ofensiva para os trabalhadores"

O secretário-geral do PS defendeu que cabe às centrais sindicais decidirem se avançam ou não para a greve geral.
DN/Lusa
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O secretário-geral do PS desafiou esta sexta-feira, 1 de maio, o primeiro-ministro a deixar cair a reforma laboral, que diz ser ofensiva para os trabalhadores, ao prejudicar jovens e mulheres, e defendeu que cabe às centrais sindicais decidirem a greve geral.

“Faço-lhe um apelo: deve deixar cair esta teimosia e deixar cair este pacote laboral, porque ele ofende - é ofensivo dos mais jovens, das mulheres trabalhadoras, dos mais vulneráveis e ofende particularmente as famílias portuguesas”, afirmou José Luís Carneiro, que falava aos jornalistas à chegada à festa dos trabalhadores, que a UGT está a realizar hoje no Centro Desportivo do Jamor, em Oeiras.

Carneiro garantiu que “o PS tudo fará para impedir que o Governo ofenda aos trabalhadores, as mulheres, as famílias deste país”, acusando o executivo de “querer andar para trás nos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, particularmente dos mais jovens, das mulheres e das famílias”.

Questionado sobre o sentido da greve geral que a CGTP convocará hoje para 03 de junho, e à qual a UGT ainda não disse se aderirá, José Luís Carneiro disse que essa ação de luta é uma decisão que compete às centrais sindicais.

“Essa é uma decisão que compete às centrais sindicais” e não ao PS, respondeu.

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