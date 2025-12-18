José Luís Carneiro apela à mobilização do PS em torno da candidatura presidencial de Seguro

O secretário-geral socialista apelou esta quinta-feira, 18 de dezembro, à mobilização do PS em torno da candidatura presidencial de António José Seguro, considerando que o candidato apoiado pelo partido “é decisivo” para o futuro da democracia e do equilíbrio do sistema político.José Luís Carneiro, que está em Bruxelas na reunião de líderes do Partido Socialista Europeu, defendeu estas ideias num vídeo que enviou para o almoço que António José Seguro promove em Lisboa com os seus apoiantes, no qual se encontram muitas figuras do PS, entre as quais o presidente honorário Manuel Alegre, o líder parlamentar, Eurico Brilhante Dias, os ex-ministros Fernando Medina, Alexandra Leitão, Duarte Cordeiro e Adalberto Campos Fernandes, e os antigos deputados João Soares e Sérgio Sousa Pinto ou João Soares, entre outros.O líder do PS enfatizou que estará presente na campanha “sempre e nos momentos” em que António José Seguro “considerar oportunos” e considerou que “todo partido se deve mobilizar para a sua candidatura”.“A candidatura do António José Seguro é essencial para o equilíbrio político do nosso sistema democrático”, disse.Recordando que a direita, além do Governo, está em maioria nos Açores e na Madeira, nas autarquias locais e no parlamento, Carneiro enfatizou a importância de “ter um Presidente da República com os valores e os princípios do partido de Mário Soares”.“António José Seguro é mesmo decisivo para o futuro da nossa democracia e do equilíbrio do nosso sistema político. Ele tem provas dadas na sua vida pessoal e na sua vida política”, sublinhou, recordando depois os cargos por onde Seguro passou.O candidato presidencial apoiado pelo PS, nas palavras do líder do partido, “sabe bem a importância do equilíbrio entre a liberdade, a igualdade e a solidariedade”.“Força, António José Seguro, tens-nos contigo nesta caminhada que também é uma caminhada pelas liberdades, pelos direitos e pelas garantias fundamentais”, disse..Carneiro acusa Gouveia e Melo de se ter “arvorado como candidato do PS” e faz primeiro apelo em prol de Seguro.António José Seguro desafia governo a retirar proposta laboral