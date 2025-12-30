Carneiro acusa Governo de “impreparação e incompetência” após suspensão de controlos no aeroporto de Lisboa

O líder do PS acusou esta terça-feira, 30 de dezembro, o Governo de “impreparação e incompetência” após a suspensão temporária do sistema de controlo de fronteiras para cidadãos extracomunitários no aeroporto de Lisboa e pediu explicações ao primeiro-ministro sobre o risco de segurança.“O caos no aeroporto de Lisboa exibe a impreparação e a incompetência do Governo na gestão dos temas mais sensíveis do Estado”, considerou o secretário-geral do PS numa nota enviada à Lusa.Nessa nota, José Luís Carneiro defendeu que o primeiro-ministro “tem o estrito dever de explicar ao país” se a suspensão por três meses do sistema europeu de controlo de fronteiras para cidadãos extracomunitários no aeroporto de Lisboa poderá representar “perigos para a segurança nacional”..Aeroporto de Lisboa. Governo manda GNR reforçar a PSP e suspende por 3 meses novo sistema informático EES