Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Carneiro acusa Governo de “impreparação e incompetência” após suspensão de controlos no aeroporto de Lisboa
MANUEL DE ALMEIDA/LUSA
Política

Carneiro acusa Governo de “impreparação e incompetência” após suspensão de controlos no aeroporto de Lisboa

Líder do PS diz que o primeiro-ministro tem de explicar se a suspensão do sistema europeu de controlo de fronteiras para extracomunitários poderá representar “perigos para a segurança nacional”.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O líder do PS acusou esta terça-feira, 30 de dezembro, o Governo de “impreparação e incompetência” após a suspensão temporária do sistema de controlo de fronteiras para cidadãos extracomunitários no aeroporto de Lisboa e pediu explicações ao primeiro-ministro sobre o risco de segurança.

“O caos no aeroporto de Lisboa exibe a impreparação e a incompetência do Governo na gestão dos temas mais sensíveis do Estado”, considerou o secretário-geral do PS numa nota enviada à Lusa.

Nessa nota, José Luís Carneiro defendeu que o primeiro-ministro “tem o estrito dever de explicar ao país” se a suspensão por três meses do sistema europeu de controlo de fronteiras para cidadãos extracomunitários no aeroporto de Lisboa poderá representar “perigos para a segurança nacional”.

Carneiro acusa Governo de “impreparação e incompetência” após suspensão de controlos no aeroporto de Lisboa
Aeroporto de Lisboa. Governo manda GNR reforçar a PSP e suspende por 3 meses novo sistema informático EES
Segurança
Aeroporto de Lisboa
José Luís Carneiro
sistema europeu de controlo de fronteiras para cidadãos extracomunitários

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt