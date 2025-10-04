Carlos Moedas e Alexandra Leitão trocam acusações sobre tragédia no elevador da Glória

O tema da tragédia do Elevador da Glória entrou definitivamente na campanha autárquica em Lisboa. Neste sábado, 4 de outubro, Alexandra Leitão e Carlos Moedas trocaram acusações, na sequência de uma notícia avançada pela RTP que dava conta de familiares de vítimas e feridos que nunca terão sido contactados pela Câmara Municipal de Lisboa (CML).Em Benfica, a candidata socialista acusou o autarca lisboeta de mentir. “Querem eleger alguém que mentiu, alguém que se esquivou a dar esclarecimentos com o argumento de que estava a apoiar as vítimas e afinal não estava?”, questionou Alexandra Leitão.A candidata acusou ainda Moedas de “uma total falta de empatia, uma total falta de sensibilidade e, mais grave, de ser alguém que, ainda ontem, quando confrontado com esta situação, disse que era falso porque tinha falado com todos; e depois, já à noite, em comunicado, admitiu que afinal não tinha falado com todos, mas apenas com aqueles que se dirigiram à Câmara”, comentou, a propósito da notícia da RTP..Como era Lisboa quando chegaram os ascensores? E qual o futuro após a tragédia no Elevador da Glória?.Carlos Moedas, por sua vez, garantiu que “não falhou” no apoio às vítimas e familiares do acidente. “Tenho uma tristeza enorme por ver um partido como o Partido Socialista assinalar um mês de uma tragédia que nos afeta a todos, que afeta todos os lisboetas, tentando partidarizar e politizar a dor. A Câmara de Lisboa não falhará nessa ajuda e não falhou nessa ajuda”, respondeu o autarca, que esteve em campanha pela manhã em Alvalade.Ambos são os candidatos com mais chances de serem eleitos, de acordo com as sondagens. Moedas concorre com apoio do CDS-PP da Iniciativa Liberal (IL), na coligação intitulada "Por ti, Lisboa". Já Alexandra Leitão conta com apoio do Bloco de Esquerda (BE), Livre e do PAN, na coligação "Viver Lisboa"..Carlos Moedas: “Quem promete aos lisboetas que vai construir 4500 casas em quatro anos não sabe o que isso é".Alexandra Leitão e João Ferreira criticam "rendas moderadas" de 2300 euros de Montenegro