Novo presidente toma posse a 1 de fevereiro.
Novo presidente toma posse a 1 de fevereiro.
Política

Carlos Humberto Carvalho lidera Transportes Metropolitanos de Lisboa

Após mudança na Carris, Carlos Moedas, como presidente da Área Metropolitana de Lisboa, vê aprovada, por unanimidade, mudança nos Transportes Metropolitanos. Edil está na Mesa da Assembleia-Geral.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a
Carlos Moedas
Ângelo Pereira
edição impressa
Transportes Metropolitanos de Lisboa
Carlos Humberto de Carvalho

