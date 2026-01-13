Carlos Humberto Carvalho lidera Transportes Metropolitanos de Lisboa

Carlos Humberto de Carvalho é o novo presidente do conselho de administração (CA) dos Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML), designado numa reunião extraordinária do Conselho Metropolitano de Lisboa realizada no final da tarde de 2.ª feira.A eleição decorreu por unanimidade, com aprovação da lista completa dos membros do CA, incluindo os vogais executivos Ângelo Pereira, que foi vereador municipal e líder da distrital do PSD, sendo acusado no Processo Tutti-Frutti, Ana Luísa Ferreira, diretora de Obras Municipais em Loures. Acrescentam-se ainda os nomes de Diana Carneiro Dias, ex-coordenadora de Controlo de Gestão na empresa municipal Cascais Dinâmica, e Pedro Pinto de Jesus, que foi vice-presidente da Federação da Área Urbana do PS.A TML foi formalmente constituída em fevereiro de 2021. Está responsável pela gestão dos contratos de concessão da rede da Carris Metropolitana e do sistema de bilhética integrada, além de funcionar como autoridade de transportes. Carlos Humberto de Carvalho exercia o cargo de primeiro-secretário da comissão executiva metropolitana e iniciará funções como presidente do CA da TML a partir de 1 de fevereiro, sucedendo a Faustino Gomes, engenheiro civil.Carlos Moedas declarou várias vezes que a gestão metropolitana deveria ser da incumbência da Câmara Municipal de Lisboa, tal como acontece na Carris, e a operacionalização, no entender do edil lisboeta, passa por uma maior centralização de processos, daí estar, ativamente, no mesmo, uma vez que será presidente da Mesa da Assembleia-Geral.Recorde-se que, face às críticas da oposição à gestão nos transportes no último mandato, não reconduziu Pedro Bogas na administração da Carris, entregando a Rui Lopo, que fora vogal do conselho de administração durante oito anos dos Transportes Coletivos do Barreiro e em 11 anos de vereação pelo PCP passou oito na Mobilidade e Transportes. A 19 de janeiro será escolhida a comissão executiva metropolitana, tendo até ao momento, uma única lista encabeçada por Emanuel Costa, da Federação Distrital do PS de Setúbal e já com lugar na Assembleia Metropolitana de Lisboa. .Carlos Moedas eleito presidente do Conselho Metropolitano de Lisboa.Carlos Moedas entrega Carris a ex-vereador eleito pela CDU, Rui Pedro Lopo.Ângelo Pereira eleito presidente da distrital de Lisboa do PSD