Carlos Cabreiro é o novo diretor nacional da Polícia Judiciária
Carlos Cabreiro é o novo diretor nacional da Polícia JudiciáriaFOTO: Reinaldo Rodrigues
Política

Carlos Cabreiro, o novo líder da PJ que deteve o ‘hacker’ Rui Pinto

Sucede a Luís Neves, que se tornou ministro da Administração Interna a 23 de fevereiro. Tem 59 anos e há dez que era diretor da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica.
Carlos FerroAmanda Lima
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Com o cibercrime a aumentar em Portugal, a escolha para diretor de Polícia Judiciária recaiu sobre uma das pessoas com mais experiência operacional nesta área: Carlos Cabreiro, que era até esta terça-feira (31 de março) o Diretor da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T).

O novo responsável máximo pela PJ vai substituir o atual ministro da Administração Interna, Luís Neves, que assumiu a pasta governamental a 23 de fevereiro.

Carlos Manuel Antão Cabreiro, cujo mandato será de três anos, está há mais de 30 anos na Judiciária e aos 59 atinge o mais alto cargo dentro desta força de segurança. De acordo com os dados biográficos divulgados pelo gabinete do primeiro-ministro Luís Montenegro, o novo líder da PJ nasceu em Picote (Miranda do Douro) e ingressou nesta força de segurança em 1991, tendo sido colocado na Direção Central de Investigação de Corrupção Fraudes e infrações Económico-Financeiras.

Coordenador superior de investigação criminal desde 2019, é natural de Miranda do Douro, licenciado em Direito pela Universidade Autónoma de Lisboa e pós-graduado em guerra de informação pela Academia Militar.

Na nota biográfica divulgada pelo Governo – que anunciou ter dado conhecimento desta escolha ao Presidente da República, António José Seguro – fica claro que o percurso profissional de Carlos Cabreiro tem estado sempre ligado à criminalidade informática e económica. Nos últimos 20 anos foi subdiretor Nacional Adjunto na Direção Central de Investigação da Corrupção e Criminalidade Económica e Financeira, entre julho de 2005 a março de 2009; Coordenação da 8.º Secção da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo (DLVT) de 2009 a 2016, na secção de Investigação da Criminalidade Informática. Em 2016, por despacho da Ministra da Justiça, foi nomeado, em comissão de serviço, para o cargo de Diretor da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica.

Foi também um dos redatores do Manual de Procedimentos de Criminalidade Informática da Polícia Judiciária.

Detenção de Rui Pinto

A ação da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica liderada por Carlos Cabreiro ficou mais conhecida mediaticamente com a detenção do hacker Rui Pinto, que criou o Football Leaks onde denunciou várias situações relacionadas com o futebol, nomeadamente em Portugal e envolvendo o Benfica. Foi detido na Hungria e acusado de 90 crimes de acesso ilegítimo, violação de correspondência, sabotagem informática e tentativa de extorsão. Acabou por ser condenado em setembro de 2023 quatro anos de prisão, com pena suspensa, por nove crimes.

Outro caso que envolveu a UNC3T foi a detenção de Paulo Abreu dos Santos, advogado, que fora adjunto da ex-ministra da Justiça Catarina Sarmento e Castro, que foi acusado de centenas de crimes de pornografia infantil e dois de abuso sexual de menores.

“Bom chefe”

A nomeação de Carlos Cabreiro para diretor nacional da Polícia Judiciária foi bem recebida pelos inspetores, sabe o DN.

De acordo com as fontes contactadas, o novo responsável é considerado “um bom chefe” e que é “uma boa escolha”. Surpresa foi o facto de, segundo disseram ao DN, o nome escolhido para substituir Luís Neves não ter sido conhecido antes do anúncio oficial o que levou, até, a que se chegasse a temer “que fosse alguém de fora”.

Em declarações no Parlamento, a ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, frisou ser Carlos Cabreiro “o homem certo para o lugar certo”. “Estou muito contente com a nomeação, a nomeação que vem dignificar a Polícia Judiciária e será o homem certo para o lugar certo, no momento certo histórico da Polícia Judiciária”, sublinhou.

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Diretor nacional da PJ
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